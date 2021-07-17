«За ними будущее»: названы самые популярные эмодзи у россиян в 2021 году

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Неофициальный, но очень интересный и яркий праздник отмечается 17 июля — Всемирный день эмодзи. Различные значки, символизирующие эмоции, предметы, животных и многое другое помогают людям лучше передать свои чувства. С каждым годом пользователи по всему миру все чаще используют эмодзи в личных переписках и открытых постах в своих соцсетях. Какие символы самые популярные у россиян, что любят пересылать друг другу иностранцы и как эти невинные изображения влияют на нашу жизнь — в материале «ВМ».

Что отправляют в «ВК» и FB

С начала 2021 года в самой популярной социальной сети в России были отмечены пять лидеров среди эмодзи. Как «ВМ» сообщили в пресс-службе социальной сети «ВКонтакте», они проанализировали комментарии к публичным записям их пользователей за этот период. Оказалось, что чаще всего россияне выражали похвалу и одобрение с помощью эмодзи «класс» (большой палец наверх). На втором месте оказался колобок «валяюсь по полу от смеха», на третьем — изображение в форме сердца. Четвертую позицию в этом списке занимает эмодзи «улыбающиеся лицо с глазами-сердечками», а на пятом — «лицо со слезами радости».

Фото: Пресс-служба VK

— При этом оказалось, что чаще всего ставят сердце женщины: этот эмодзи они используют в 2,5 раза больше, чем мужчины. Мужчины же чаще «смеются», — уточнили в пресс-службе соцсети «ВКонтакте».

Любопытной аналитикой за апрель–июль 2021 года с «ВМ» также поделились в пресс-службе Facebook в России. Специалисты выяснили, какие самые популярные эмодзи еды и напитков публикуют пользователи в разных странах. Так, в Аргентине больше всего любят отправлять друг другу эмодзи «кусочек пиццы», В Нидерландах и ЮАР — «детскую бутылочку», в Испании и Таиланде — «леденец», в Тайване — «яблоко».

Фото: Пресс-служба FB

«Плитка шоколада» популярна в Индии, Малайзии и ОАЭ, в Турции, Сингапуре, Индонезии, Франции, Бразилии и Бельгии жители любят постить «горячий напиток». А вот в Ливане и Тунисе лидирует «горшочек меда», эмодзи «клубничка» — во Вьетнаме, в Египте и Колумбии — «вишенки», «гамбургер» — в Мексике и «тарелка с лапшой» в Японии. Самый популярный эмодзи в Австралии, Ирландии, Новой Зеландии, Польше и Великобритании — это «стеклянный стакан с напитком».

Также в Австралии любят пересылать значки «леденец» и «пирожное», в Малайзии — «плитку шоколада», «горячий напиток» и «клубнику», в Тайване — «яблоко», «торт» и тоже «горячий напиток». В Индонезии популярны эмодзи «торт», «горячий напиток» и «леденец», последние два символа также активно используют в Новой Зеландии вместе со «стаканом с напитком». А тайцы предпочитают «леденец, вишню и клубнику». Помимо «тарелки с лапшой», в Японии тоже популярна «клубника» и «горячий напиток». Последний эмоджи очень любят и в Сингапуре вместе с «плиткой шоколада» и «яблоком». Во Вьетнаме популярны «клубника и вишня», а также эмодзи «мухомор».

Фото: Пресс-служба FB

В «Одноклассниках» своя мода

Немного иные тренды в эмодзи отмечены в «Одноклассниках». Как «ВМ» рассказали в пресс-службе этой социальной сети, за 2021 год самым популярным символом стало «лицо, изображающее поцелуй». На втором месте оказалось эмодзи «смех», на третьем — изображение «класс», на четвертом — «сердце», а пятую строчку занимает эмодзи «букет цветов». Дальше порядок часто используемых символов следующий: «подмигивание», эмодзи «улыбка», «грусть», «язык» («колобок, который дразнит»), «шок».

Чуть меньше за этот период россияне отправляли друг другу «хлопки», эмодзи «день рождения», «смущение», «подарок», «раскрытые ладошки», «горячий напиток», значок «peace», «ухмылку», «бицепс» и «удивление».

Фото: Пресс-служба OK

— Интересно, что самый популярный эмодзи «поцелуй» пользователи отправляют не только тогда, когда хотят выразить чувство любви и добавить романтики в общение. Его отправляют в равной степени как пары «мужчина — женщина», так и «женщина — женщина». Зачастую в общении его могут использовать как для любимого человека, так и в качестве знака внимания и благодарности, например, заботливой маме, бабушке или подруге, — добавили в пресс-службе соцсети «Одноклассники».

Как уточнили официальные представители этой площадки, недавно в дополнении к эмодзи у них появились стикеры со звуком. С их помощью пользователи обмениваются эмоциями в сообщениях еще быстрее, считают в «ОК». Они заключили, что за такими «живыми форматами» будущее общения в Сети.

Эксперты одобряют

Как «ВМ» прокомментировал директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков, эмодзи действительно стали очень популярны. По его мнению, сейчас люди «не представляют своей жизни в Сети без них». Также собеседник «ВМ» в качестве примера дополнил, что даже некоторые крупные компании в качестве эксперимента составляли пресс-релизы, используя только эмодзи. В итоге журналистам удавалось их «расшифровать».

— Сейчас идет развитие общения этими смайликами, в том числе развиваются стикеры. Они анимированные, больше по размеру, иногда с их помощью можно передать большее количество информации и эмоций. Но, тем не менее, эмодзи никуда не денутся, ими активно пользуются и их применяют в рекламных целях. Эмодзи с нами надолго. В этом нет ничего плохого. В Сети подобного рода смайлики были давно, они стали частью культуры общения, — пояснил Владимир Зыков.

Эмодзи также помогают людям правильно передать эмоцию в электронном послании. Тогда получателю не придется «додумывать», что именно хотел донести ему отправитель. Таким мнением с «ВМ» поделилась психоаналитик, кандидат медицинских наук и писатель Наталья Толстая.

— Например, уровень эмоций можно выразить количеством эмодзи. Очень хорошо, когда близкие люди используют их в общении. Иногда достаточно просто вот такого изображения, чтобы человек понимал, что о нем помнят. Эмодзи раскрашивают наше общение, помогают строить «мостик» между вербальным и невербальным. Это как жестикуляция, когда человека нет рядом. Иногда сложно подобрать слова, и эмодзи тоже приходят на помощь, — отметила психоаналитик.

По словам Натальи Толстой, сейчас также многие блогеры «увеличивают статистику с помощью эмодзи». Как объяснила собеседница «ВМ», не всегда пользователи могут и хотят оставлять им полноценные комментарии — тогда на помощь всем как раз и приходят эти изображения. Психоаналитик порекомендовала россиянам очень аккуратно использовать эмодзи в деловой переписке. Иначе диалог может перейти в «в более приватное, панибратское русло», считает эксперт. Лучше все же использовать эти изображения в переписках с близкими и друзьями.