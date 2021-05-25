Понижение статуса: какие ошибки в родном языке недопустимы для россиян

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Ежегодно День филолога отмечают 25 мая. Этот праздник объединяет множество специалистов: педагогов, литературоведов, лингвистов, библиотекарей и переводчиков — филологов. Для всех этих людей русский язык — это не пустой звук. А вот россияне частенько пренебрегают родным языком и совершают недопустимые, по мнению специалистов, ошибки: неправильно ставят ударение в словах, забывают про знаки препинания и нормы орфографии в переписке. Что думают эксперты об интересе россиян к русскому языку, какие положительные корректировки внесла пандемия и насколько действительно важно правильно писать и говорить — в материале «ВМ».

Плюсы онлайна для взрослых

Пандемия COVID-19 задала мощный импульс развитию онлайн-образования во всех направлениях и сильно повысила его качество за счет создания эффективных платформ обучения. В том числе занятия русским языком и грамотностью стали привлекательнее не только для детей, но и для взрослых. Такой точкой зрения с «ВМ» поделилась продюсер экспертов, блогеров и образовательных онлайн-проектов Ирина Клейман.

— Многие онлайн-школы проводят сейчас уроки по русскому языку на удобной интерактивной платформе, где есть видеочат с учителем, интерактивные задания, системы интервальных повторений и наглядно виден прогресс за счет моментальной обратной связи. Материал усваивается гораздо быстрее, чем с помощью традиционных оффлайн инструментов. Заниматься можно где угодно и когда удобно. Уроки легко переносить и гибко адаптировать график занятий под расписание школьника или взрослого, что тоже положительно влияет на вовлеченность в процесс обучения, — пояснила собеседница.

Так что в целом, по мнению Ирины Клейман, этот переход в онлайн повлиял на уровень интереса к теме грамотности у россиян. До пандемии подобных образовательных предложений для взрослых почти не было, уточнила продюсер. Это связано с тем, что россиянам сложно выделять время на обучение офлайн. По словам собеседницы «ВМ», онлайн же смог предложить взрослым более комфортные условия для обучения и повысил спрос в этом.

Коммуникация и мотивация

Как «ВМ» пояснила кандидат филологических наук, радиоведущая, научный консультант справочно-информационного портала Юлия Сафонова, в целом сложно оценить уровень грамотности жителей России. Один из немногих способов проверки — тотальный диктант, куда приходят по доброй воле смельчаки, которые не боятся проверить свои знания. А вот к общению, например, в соцсетях, можно относиться по-разному, уточнила эксперт.

— Например, человек набирает сообщение, и он ограничен по времени, поэтому не ставит запятые, печатает все с маленьких букв. Он прекрасно знает, что тот, кому он пишет, и так поймет его. И мы исходя из этого не можем сказать, что этот человек не грамотный. В целом грамотность по интернету оценивать вряд ли можно и нужно. Потому что в личных сообщениях задача совсем другая — что-то сообщить, чтобы состоялась коммуникация. Самое главное в филологии то, как люди общаются, — сказала Юлия Сафонова.

По словам кандидата филологических наук, в школах действительно русский изучают для написания ЕГЭ. А вот в сознательном возрасте, считает собеседница «ВМ», необходима дополнительная мотивация. Например, переаттестация, смена должности, или человек просто хочет разобраться в своих частых ошибках.

Не выдавай себя — будь грамотным

С точки зрения этикета, ошибки в устной и письменной речи — это понижение своего статуса в глазах окружающих. Безграмотную речь можно сравнить с нелепой ситуацией, когда человек вдруг приходит на деловую встречу в спортивном костюме. Такой пример «ВМ» привела президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова.

— Знания и правила этикета при равном опыте и образовании дают человеку неоспоримое преимущество. Например, на собеседовании выбирают между двумя кандидатами с похожими компетенциями, но один говорит грамотно, а другой нет. Понятно, кому отдадут предпочтение в итоге. Если человек называет себя специалистом и допускает элементарные ошибки в речи, тут придется еще доказать людям, что ты действительно хороший специалист. То есть это рушит нашу репутацию, и тогда приходится дополнительно доказывать, что мы хороши, — объяснила Альбина Холгова.

По словам собеседницы «ВМ», переписка в мессенджерах ничем не отличается от той, которая применяется в официальной переписке — в деловых письмах. Поэтому использовать намеренные ошибки в общении с близкими друзьями — это допустимо. Потому что эти люди знают вас лично и не посчитают безграмотными. А вот когда между людьми существует определенная дистанция, нужно всегда соблюдать пунктуацию и следить за грамматикой, уточнила эксперт по этикету. Поэтому она посоветовала россиянам всегда помнить о своей ответственности. То же правило применимо и в общении с противоположным полом. Вряд ли ошибки и безграмотность положительно впечатлят нового знакомого или потенциальную возлюбленную.

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