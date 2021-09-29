Росреестр по столице поставил на кадастровый учет новый ледовый дворец в Ново-Переделкине

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

улица Новоорловская, дом 7В. Карта всех событий

Ледовому дворцу в Ново-Переделкине в ЗАО столицы присвоили кадастровый номер. Об этом в среду, 29 сентября, сообщили в пресс-службе городского управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).

Здание расположено по адресу улица Новоорловская, дом 7в. Общая площадь помещения составляет 13 тысяч квадратных метров.

Внутри ледовой арены можно найти просторные раздевалки, бассейн и залы для занятий спортом и хореографией. На территории рядом с дворцом расположен паркинг, на котором свои машины могут оставить 56 водителей.

Планируется, что дворец станет многофункциональным объектом спортивного назначения, где юные хоккеисты смогут получить комплексные навыки в рамках национальной программы подготовки к соревнованиям.

По словам директора Кадастровой палаты по столице Елены Спиридоновой, в настоящее время в Москве ведется активная работа по строительству спортивных объектов. Она подытожила, что возведение новых комплексов в разных районах города повысит доступность спорта для горожан, передает агентство городских новостей «Москва».

Ледовый дворец будет узнаваемым благодаря своим необычным фасадам, которые украшают косые полосы, расположенные под разными углами. Они напоминают следы от коньков на льду, рассказал ранее руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.