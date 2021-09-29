Около 60 тысяч браков заключили в Москве с начала 2021 года

Фото: ЗАГС Москвы

Почти 60 тысяч браков было заключено в Москве с начала года. Это почти на 40 процентов больше, чем в прошлом году. Об этом сообщила исполняющая обязанности начальника управления ЗАГС столицы Светлана Уханева.

— Мы наблюдаем стабильный рост количества браков. И не только по сравнению с 2020 годом, когда уменьшение числа браков было закономерностью при введенных ограничениях, но и по сравнению с 2019 годом, — заявила Уханева в интервью ТАСС.

По сравнению с аналогичным периодом 2019 года количество браков увеличилось на семь процентов, отметила Светлана Уханева.

В прошлом году многие молодожены предпочитали переносить дату регистрации брака. В апреле–мае количество перенесенных бракосочетаний составило порядка 30 процентов. Несмотря на режим самоизоляции, в это время поженились более пяти тысяч пар.

В текущем году рост количества браков наблюдался с января по август, кроме марта.

15 сентября загсы Москвы открыли прием заявлений на регистрацию брака в канун Нового года. Будущие молодожены, выбравшие для регистрации брака выездную площадку, смогут это сделать в предновогодние выходные — 24 и 25 декабря. В эти дни будут открыты башня «Око» делового центра «Москва-Сити», усадьба Остафьево в Новой Москве, а также гостиница «Националь», из которой открывается вид на Красную площадь.