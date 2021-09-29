Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Около 60 тысяч браков заключили в Москве с начала 2021 года

Василий Плиткин

Город
Около 60 тысяч браков заключили в Москве с начала 2021 года
Фото: ЗАГС Москвы

Почти 60 тысяч браков было заключено в Москве с начала года. Это почти на 40 процентов больше, чем в прошлом году. Об этом сообщила исполняющая обязанности начальника управления ЗАГС столицы Светлана Уханева.

— Мы наблюдаем стабильный рост количества браков. И не только по сравнению с 2020 годом, когда уменьшение числа браков было закономерностью при введенных ограничениях, но и по сравнению с 2019 годом, — заявила Уханева в интервью ТАСС.

По сравнению с аналогичным периодом 2019 года количество браков увеличилось на семь процентов, отметила Светлана Уханева.

В прошлом году многие молодожены предпочитали переносить дату регистрации брака. В апреле–мае количество перенесенных бракосочетаний составило порядка 30 процентов. Несмотря на режим самоизоляции, в это время поженились более пяти тысяч пар.

В текущем году рост количества браков наблюдался с января по август, кроме марта.

15 сентября загсы Москвы открыли прием заявлений на регистрацию брака в канун Нового года. Будущие молодожены, выбравшие для регистрации брака выездную площадку, смогут это сделать в предновогодние выходные — 24 и 25 декабря. В эти дни будут открыты башня «Око» делового центра «Москва-Сити», усадьба Остафьево в Новой Москве, а также гостиница «Националь», из которой открывается вид на Красную площадь.

Читайте также:
МосквамолодоженыБраки
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ирина Апексимова
Ирина Апексимова

Мэтры вернутся на сцену театра

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Немцы выбрали стабильность

Вера Москвина
Вера Москвина

Как обуздать ретивого дворника

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Странная история в русском хоккее

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Главный немецкий вопрос: третьим будешь?

Георгий Бовт
Георгий Бовт

«Северный поток»: и снова санкции

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осень — время ответственности человека перед творением

Все мнения
О проекте