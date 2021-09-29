Эксперт прокомментировал отказ Чехии сотрудничать с Россией при строительстве новой АЭС

Фото: YouTube-канал / Virtuoso

Политическое упрямство Чехии омрачает будущее энергетики в стране. Такое заявление в комментарии ФБА «Экономика сегодня» сделал руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов.

Так он прокомментировал отказ местных властей выдавать разрешение компаниям из России и Китая на участие в тендере на строительство нового энергоблока атомной электростанции (АЭС) «Дукованы», расположенной на юго-востоке республики.

Эксперт отметил, что Чехия «не пророссийски настроенная страна». Власти принимают решение, опираясь на прошлые разногласия. По его мнению, в ближайшее время политика местных властей не изменится.

Эксперт также отметил, что из-за подобного решения Чехия проигрывает в финансовом плане. Российские компании предлагают весьма выгодные условия при постройке АЭС за рубежом, о чем свидетельствуют многочисленные проекты.

27 сентября стало известно, что Россия заключила договор с Венгрией о поставке газа. Соглашение рассчитано на 15 лет. По его условиям Будапешт будет получать до 4,5 миллиарда кубометров газа в год.