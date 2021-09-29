Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Эксперт прокомментировал отказ Чехии сотрудничать с Россией при строительстве новой АЭС

Ирина Игнатенко

Политика
Эксперт прокомментировал отказ Чехии сотрудничать с Россией при строительстве новой АЭС
Фото: YouTube-канал / Virtuoso

Политическое упрямство Чехии омрачает будущее энергетики в стране. Такое заявление в комментарии ФБА «Экономика сегодня» сделал руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов.

Так он прокомментировал отказ местных властей выдавать разрешение компаниям из России и Китая на участие в тендере на строительство нового энергоблока атомной электростанции (АЭС) «Дукованы», расположенной на юго-востоке республики.

Эксперт отметил, что Чехия «не пророссийски настроенная страна». Власти принимают решение, опираясь на прошлые разногласия. По его мнению, в ближайшее время политика местных властей не изменится.

Эксперт также отметил, что из-за подобного решения Чехия проигрывает в финансовом плане. Российские компании предлагают весьма выгодные условия при постройке АЭС за рубежом, о чем свидетельствуют многочисленные проекты.

27 сентября стало известно, что Россия заключила договор с Венгрией о поставке газа. Соглашение рассчитано на 15 лет. По его условиям Будапешт будет получать до 4,5 миллиарда кубометров газа в год.

Читайте также:
АЭСЧехиямеждународное сотрудничество
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ирина Апексимова
Ирина Апексимова

Мэтры вернутся на сцену театра

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Немцы выбрали стабильность

Вера Москвина
Вера Москвина

Как обуздать ретивого дворника

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Странная история в русском хоккее

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Главный немецкий вопрос: третьим будешь?

Георгий Бовт
Георгий Бовт

«Северный поток»: и снова санкции

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осень — время ответственности человека перед творением

Все мнения
О проекте