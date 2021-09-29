Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Названы факторы, которые могут облегчить течение постковидного синдрома

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Названы факторы, которые могут облегчить течение постковидного синдрома
Фото: Pixabay

Семейный врач Алексей Добровольский назвал факторы, которые могут облегчить течение постковидного синдрома.

— Прежде всего данный синдром облегчается легким течением самого заболевания коронавирусом. К этому и ношение масок. Но сами маски не гарантируют 100-процентной защиты, однако через них человек может вдохнуть гораздо меньше вирусных частиц, — пояснил он в комментарии Nation news.

Врач советует обращаться за помощью при первых признаках заболевания. Своевременная помощь приводит к легкому течению болезни, а значит, и к легкому протеканию постковидного синдрома.

Врач также отметил, что люди, которые перенесли коронавирусную инфекцию тяжело, могут столкнуться с расстройствами нервной системы. Для них постковидный период также может оказаться непростым: могут возникнуть различные отклонения в работе систем организма.

До этого заслуженный врач России Владимир Круглый отметил, что в ближайшее время в России нет необходимости вводить локдаун на федеральном уровне. Специалист также отметил необходимость вакцинации: это поможет остановить пандемию, снизит количество смертельных случаев.

Читайте также:
постковидный синдромКоронавирусЗдоровье
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ирина Апексимова
Ирина Апексимова

Мэтры вернутся на сцену театра

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Немцы выбрали стабильность

Вера Москвина
Вера Москвина

Как обуздать ретивого дворника

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Странная история в русском хоккее

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Главный немецкий вопрос: третьим будешь?

Георгий Бовт
Георгий Бовт

«Северный поток»: и снова санкции

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осень — время ответственности человека перед творением

Все мнения
О проекте