Названы факторы, которые могут облегчить течение постковидного синдрома

Фото: Pixabay

Семейный врач Алексей Добровольский назвал факторы, которые могут облегчить течение постковидного синдрома.

— Прежде всего данный синдром облегчается легким течением самого заболевания коронавирусом. К этому и ношение масок. Но сами маски не гарантируют 100-процентной защиты, однако через них человек может вдохнуть гораздо меньше вирусных частиц, — пояснил он в комментарии Nation news.

Врач советует обращаться за помощью при первых признаках заболевания. Своевременная помощь приводит к легкому течению болезни, а значит, и к легкому протеканию постковидного синдрома.

Врач также отметил, что люди, которые перенесли коронавирусную инфекцию тяжело, могут столкнуться с расстройствами нервной системы. Для них постковидный период также может оказаться непростым: могут возникнуть различные отклонения в работе систем организма.

До этого заслуженный врач России Владимир Круглый отметил, что в ближайшее время в России нет необходимости вводить локдаун на федеральном уровне. Специалист также отметил необходимость вакцинации: это поможет остановить пандемию, снизит количество смертельных случаев.