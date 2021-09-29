Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Она не мой человек»: Бородина рассказала о взаимоотношениях с Бузовой

Дарья Чентаева

Общество
«Она не мой человек»: Бородина рассказала о взаимоотношениях с Бузовой
Фото: instagram/borodylia

Ксения Бородина и Ольга Бузова в очередной раз стали темой обсуждения среди своих поклонников. В социальных сетях подписчики часто сравнивают двух ведущих телестройки. На своей странице в Instagram Ксения Бородина объяснила, какими на самом деле являются их взаимоотношения.

«Она не мой человек»: Бородина рассказала о взаимоотношениях с БузовойФото: instagram/borodylia

— Все всегда хотели дружбы между нами. Но я никогда не говорила, что мы с ней подруги. И она это всегда отрицала и говорила, что мы только коллеги. Это так и есть, так всегда было! — поделилась Бородина.

Ведущая отметила, что слухов о ней и Бузовой всегда было много, так как они длительное время являются коллегами. Но, несмотря на это, между ведущими никогда не было ничего общего. Бородина заявила, что у них слишком разное мировоззрение.

— Это не значит, что кто-то плохой. Она не мой человек и никогда им не была. Не близки принципы, отношения к людям и так далее, — добавила Бородина.

Ранее педагог Ольги Бузовой по вокалу Андрей Юрец объяснил, почему певице лучше петь под фонограмму. Как утверждает эксперт, многие иностранные артисты выступают под фонограмму. Это распространенная практика, особенно если исполнитель не обладает широким диапазоном.

Читайте также:
Ксения БородинаОльга БузоваШоу-бизнес
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ирина Апексимова
Ирина Апексимова

Мэтры вернутся на сцену театра

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Немцы выбрали стабильность

Вера Москвина
Вера Москвина

Как обуздать ретивого дворника

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Странная история в русском хоккее

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Главный немецкий вопрос: третьим будешь?

Георгий Бовт
Георгий Бовт

«Северный поток»: и снова санкции

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осень — время ответственности человека перед творением

Все мнения
О проекте