«Она не мой человек»: Бородина рассказала о взаимоотношениях с Бузовой

Фото: instagram/borodylia

Ксения Бородина и Ольга Бузова в очередной раз стали темой обсуждения среди своих поклонников. В социальных сетях подписчики часто сравнивают двух ведущих телестройки. На своей странице в Instagram Ксения Бородина объяснила, какими на самом деле являются их взаимоотношения.

Фото: instagram/borodylia

— Все всегда хотели дружбы между нами. Но я никогда не говорила, что мы с ней подруги. И она это всегда отрицала и говорила, что мы только коллеги. Это так и есть, так всегда было! — поделилась Бородина.

Ведущая отметила, что слухов о ней и Бузовой всегда было много, так как они длительное время являются коллегами. Но, несмотря на это, между ведущими никогда не было ничего общего. Бородина заявила, что у них слишком разное мировоззрение.

— Это не значит, что кто-то плохой. Она не мой человек и никогда им не была. Не близки принципы, отношения к людям и так далее, — добавила Бородина.

Ранее педагог Ольги Бузовой по вокалу Андрей Юрец объяснил, почему певице лучше петь под фонограмму. Как утверждает эксперт, многие иностранные артисты выступают под фонограмму. Это распространенная практика, особенно если исполнитель не обладает широким диапазоном.