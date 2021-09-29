Как подготовить автомобиль к наступлению заморозков

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Каждый ответственный автомобилист должен подготовить свое транспортное средство к заморозкам. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал автоэксперт Алексей Аксенов.

Для начала, по его словам, следует проверить аккумуляторную батарею, которая в холодное время года подвергается большим нагрузкам:

— Попросите мастера замерить напряжение в устройстве, чтобы убедиться в достаточном количестве электролита. Также пусть он осмотрит провода и клеммы на наличие трещин или повреждений.

В случае неисправности аккумулятора лучше не экономить и купить новый, чтобы не было проблем зимой во время запуска авто, посоветовал собеседник «ВМ».

Следующим этапом подготовки транспортного средства к заморозкам должна стать проверка масла в двигателе. При низких температурах, как уточнил эксперт, оно может загустеть. Чем чище и новее масло, тем лучше работает мотор, пояснил Аксенов.

Зимой ухудшаются условия видимости на дороге. Чтобы избежать по этой причине аварий, следует заранее позаботиться о «дворниках», призвал автоэксперт:

— Следует заменить щетки. Но обратите внимание, чтобы они были рассчитаны именно на зимний сезон.

Не лишними будут, по словам эксперта, осмотр тормозного цилиндра, замена при необходимости тормозных дисков и колодок, настройка регулятора тормозов. Желательно произвести диагностику системы динамической стабилизации автомобиля (ESP), а также систем ABS и ASD при их наличии.

Мерзнуть во время движения или страдать от постоянно запотевающих стекол не хочет ни один автомобилист, заметил эксперт. Чтобы этого избежать, он рекомендует провести диагностику печки, а также систем обогрева зеркал и стекол.

Аксенов посоветовал автомобилистам обратить внимание и на коврики:

— Я рекомендую использовать резиновые покрытия. Обычные коврики могут подгнивать при постоянном контакте с растаявшим снегом или водой. Резиновые легко очищаются и не требуют специального ухода.

Не лишним будет приобрести или найти в гараже «антибукс», говорит эксперт:

— Антипробуксовочная система по размеру небольшая и спокойно помещается в багажнике. Устройство предназначено для предотвращения пробуксовки ведущих колес и помогает самостоятельно выбраться из достаточно серьезных сугробов. Важно также иметь в автомобиле лопату и щетку, чтобы счищать снег с поверхности машины.

Обязательно нужно запастись тросом, а также автозапуском — специальным приспособлением, которое помогает завести машину без посторонней помощи, заключил собеседник «ВМ».