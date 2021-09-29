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ГЭС-2 откроется для посетителей в Москве 4 декабря

Полина Долганова

Город
ГЭС-2 откроется для посетителей в Москве 4 декабря
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Культурный центр ГЭС-2 на Болотной набережной откроется для москвичей 4 декабря. На территории объекта разместится фонд современного искусства V-A-C. Об этом в среду, 29 сентября, сообщили на сайте фонда.

В этот же день в здании центра начнется новый сезон проекта «Санта-Барбара. Как не поддаться колонизации?». Основным элементом этого события станет перформанс исландского художника Рагнара Кьяртанссона.

Параллельно в ГЭС-2 будет идти карнавал в четырех действиях «Я моторы гондолы разбираю на части», названный по строчке в одной из песен группы «Мумий Тролль». В рамках него жители Москвы смогут увидеть произведения российских художников, которые имеют отношение к карнавальной культуре.

Кроме того, в доме культуры откроется выставка «В Москву! В Москву! В Москву!». В ней также будет принимать участие вышеупомянутый художник из Исландии.

15 сентября мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход ремонтных работ в Доме культуры «ГЭС-2» на Болотной набережной и заявил, что создание культурного центра почти завершилось. По его словам, практическое окончание работ на объекте стало огромным подарком для Москвы в День города. При этом он добавил, что новый культурный центр станет первым в мире с таким уровнем качества и универсальности.

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