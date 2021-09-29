Названы три имени, обладательницы которых выглядят моложе своих лет

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Специалисты-именологи считают, что на энергию девушки может повлиять имя, которое дали ей при рождении. Они назвали три женских имени, обладающих сильной и «омолаживающей» энергетикой.

Первое имя — Светлана. Обладательницы такого имени считаются позитивными личностями и несут в жизнь только «светлые» эмоции, так как имя находится в покровительстве Водолея. Именологи утверждают, что возраст женщин с таким именем сложно угадать. Такие девушки не нуждаются в косметических процедурах и легко могут привлекать мужчин моложе своего возраста.

По мнению специалистов, оставаться всегда такой молодой и энергичной девушкам помогает жизненный опыт: они не расстраиваются из-за пустяков и принимают в себе все изъяны.

Второе имя — Ирина. Девушки с этим именем выглядят моложе своих лет, так как имя находится во власти Тельца и Венеры. Такое влияние созвездий, по мнению специалистов, придает утонченности, элегантности и привлекательности девушке.

Обладательницы имени Ирина любят окружать себя общением с друзьями и имеют несколько разных хобби. Такое стремление к развитию «омолаживает» девушек с именем Ирина, как поясняют именологи Пятому каналу.

Третье имя — Елена. Этому имени покровительствуют Близнецы, поэтому такие девушки легки в общении и имеют веселый нрав, что помогает сохранять молодость. Такие девушки живут эмоциями, верят в любовь и не забывают уделять время себе.

Обладательницы имени Елена не теряют жизнерадостности и чуткости по отношению к другим, поэтому всегда выглядят свежо и красиво, добавили эксперты.