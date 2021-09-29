Более 160 парковочных мест в Южном Медведкове выставили на торги по аренде

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улица Заповедная, дом 16, корпус 1, Карта всех событий

Свыше 160 парковочных мест в районе Южное Медведково выставили на торги по аренде. Об этом в среду, 29 сентября, сообщила пресс-служба Центра управления городским имуществом.

По словам заместителя генерального директора центра Артема Сурженко, арендовать машино-место можно всего за 3240 рублей за один квадратный метр в год. При этом автомобиль будет находиться в тепле, чистоте и под видеонаблюдением.

Он добавил, что из двух паркингов на территории района можно за 10 минут доехать до станции метро «Бабушкинская». Рядом с парковками также есть школы и салоны красоты.

Машино-места можно приобрести по адресам улица Заповедная, дом 16, корпус 1, строения 1 и 2. Площадь мест может составлять от 15,3 до 29,9 квадратных метра, рассказали в агентстве городских новостей «Москва».

Столичные власти утвердили порядок приобретения машино-мест на придомовых подземных парковках, расположенных под зданиями по программе реновации. Об этом ранее сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Собянин. Согласно документу, жители домов, заселяемых по реновации, имеют приоритетное право на приобретение места для своего автомобиля. Они могут купить его со скидкой в размере 40 процентов от рыночной стоимости.