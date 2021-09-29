Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Стюардесса объяснила, как правильно одеваться для полета

Анастасия Волоснова

Общество
Стюардесса объяснила, как правильно одеваться для полета
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Есть несколько вещей, которые не рекомендуется надевать для полета на самолете. Об этом рассказала стюардесса американских авиалиний Андреа Фишбах.

По ее словам, одежду в дорогу нужно выбирать из соображений комфорта и безопасности.

— Я бы посоветовала не надевать ничего из того, что сковывает движения. Вы должны чувствовать себя максимально комфортно. Это поможет избежать различных проблем, связанных с отеками и спазмами, — рассказала Фишбах.

Кроме того, девушка призвала пассажиров надевать вещи с эластичной резинкой на талии, так как во время полета может случиться вздутие живота. Также для длительных перелетов не стоит надевать короткую и легкую одежду, потому что в самолетах может быть холодно.

Девушкам не рекомендуется носить в самолете туфли на каблуках или вьетнамки. В этой обуви будет сложно пробираться к выходу во время внештатных ситуаций, передает издание Yahoo Style UK.

До этого стюардесса украинской авиакомпании поделилась лайфхаком, который может помочь спасти жизни пассажиров на борту самолета. По ее словам, безопасно эвакуироваться при посадке борта на воду могут помочь маленькие желтые крючки, расположенные на крыльях каждого самолета.

Чтобы обезопасить пассажиров, необходимо прикрепить к крючкам специальный трос, находящийся в рамке аварийного выхода. Если сделать это правильно, каждый человек сможет ухватиться за канат и спуститься с самолета на воду.

Читайте также:
СамолетыПолетыОдежда
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ирина Апексимова
Ирина Апексимова

Мэтры вернутся на сцену театра

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Немцы выбрали стабильность

Вера Москвина
Вера Москвина

Как обуздать ретивого дворника

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Странная история в русском хоккее

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Главный немецкий вопрос: третьим будешь?

Георгий Бовт
Георгий Бовт

«Северный поток»: и снова санкции

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осень — время ответственности человека перед творением

Все мнения
О проекте