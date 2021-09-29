Стюардесса объяснила, как правильно одеваться для полета

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Есть несколько вещей, которые не рекомендуется надевать для полета на самолете. Об этом рассказала стюардесса американских авиалиний Андреа Фишбах.

По ее словам, одежду в дорогу нужно выбирать из соображений комфорта и безопасности.

— Я бы посоветовала не надевать ничего из того, что сковывает движения. Вы должны чувствовать себя максимально комфортно. Это поможет избежать различных проблем, связанных с отеками и спазмами, — рассказала Фишбах.

Кроме того, девушка призвала пассажиров надевать вещи с эластичной резинкой на талии, так как во время полета может случиться вздутие живота. Также для длительных перелетов не стоит надевать короткую и легкую одежду, потому что в самолетах может быть холодно.

Девушкам не рекомендуется носить в самолете туфли на каблуках или вьетнамки. В этой обуви будет сложно пробираться к выходу во время внештатных ситуаций, передает издание Yahoo Style UK.

До этого стюардесса украинской авиакомпании поделилась лайфхаком, который может помочь спасти жизни пассажиров на борту самолета. По ее словам, безопасно эвакуироваться при посадке борта на воду могут помочь маленькие желтые крючки, расположенные на крыльях каждого самолета.

Чтобы обезопасить пассажиров, необходимо прикрепить к крючкам специальный трос, находящийся в рамке аварийного выхода. Если сделать это правильно, каждый человек сможет ухватиться за канат и спуститься с самолета на воду.