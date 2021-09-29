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Столичные спасатели провели учения по тушению пожара в высотном здании

Полина Долганова

Город
Столичные спасатели провели учения по тушению пожара в высотном здании
Фото: Telegram-канал / Городское хозяйство Москвы

Спасатели провели учения по тушению пожара на 54-м этаже строящегося высотного здания в составе комплекса «Москва-Сити». Об этом в среду, 29 сентября, сообщили в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.

В учениях принимали участие 30 пожарных и семь машин специальной техники, среди которых был и пожарно-спасательный корабль «Полковник Чернышев».

В рамках операции спасатели эвакуировали находящихся в здании строителей, установили специальные мотопомпы через каждые десять этажей для подачи жидкости к очагу возгорания, провели магистральные линии для тушения пожара на высоте 226 метров, а также своевременно «ликвидировали» огонь.

— Проведение учений позволяет еще раз отработать алгоритм действий при возникновении ЧС, разработать новые методы реагирования и испытать на практике новое оборудование, — подытожил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

В выставочном центре «Патриот», что в Кубинке Московской области, весной 2021-го прошел XIII международный салон «Комплексная безопасность». В нем приняли участие представители десятка стран и, конечно, большая делегация из Москвы.

Так, например, команда столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности приняла участие в открытых соревнованиях «Пожарный Олимп» и показательных выступлениях расчетов быстрого реагирования на пожарно-спасательных мотоциклах.

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