Автомобиль Audi загорелся в центре Москвы

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октябрьский тоннель Карта всех событий

В центре Москвы загорелся автомобиль Audi. Об этом в среду, 29 сентября, корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе МЧС России по городу.

Инцидент произошел на Садовом кольце в Октябрьском тоннеле.

— Площадь возгорания уточняется. Пострадавших в результате инцидента нет, — уточнили в пресс-службе.

Видео: Telegram-канал / Московские новости

В ведомстве добавили, что в настоящее время проводится проверка по данному факту.

В Департаменте транспорта Москвы в свою очередь сообщили, что движение в результате случившегося было перекрыто. Через несколько минут стало известно, что движение восстановлено по внутренней стороне Садового кольца по двум полосам.