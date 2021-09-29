Автомобиль Audi загорелся в центре Москвы
октябрьский тоннельКарта всех событий
В центре Москвы загорелся автомобиль Audi. Об этом в среду, 29 сентября, корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе МЧС России по городу.
Инцидент произошел на Садовом кольце в Октябрьском тоннеле.
— Площадь возгорания уточняется. Пострадавших в результате инцидента нет, — уточнили в пресс-службе.
В ведомстве добавили, что в настоящее время проводится проверка по данному факту.
В Департаменте транспорта Москвы в свою очередь сообщили, что движение в результате случившегося было перекрыто. Через несколько минут стало известно, что движение восстановлено по внутренней стороне Садового кольца по двум полосам.
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