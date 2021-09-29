Загоревшийся в центре Москвы автомобиль потушили

Автомобиль сгорел на метромосту

Автомобиль Audi, который загорелся в центре Москвы, пошутили. Об этом в среду, 29 сентября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС по столице.

Источник в экстренны службах уточнил, что площадь возгорания составила 5 квадратных метров.

Огонь удалось потушить в 20:01 по московскому времени.

Пострадавших в инциденте нет.

До этого сообщалось, что автомобиль Audi загорелся в ЦАО города. Инцидент произошел на Садовом кольце в Октябрьском тоннеле.