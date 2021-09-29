Диетолог перечислила главные продукты против дефицита железа

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Плохой аппетит, повышенная утомляемость и бледность кожи свидетельствуют о дефиците железа в организме. Решить проблему поможет правильно подобранный рацион. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, признаки железодефицита проявляются постепенно:

— Это может выражаться повышенной раздражительностью, быстрой утомляемостью и образованием язвочек на слизистых участках.

О наличии проблемы также свидетельствуют кратковременные кровопотери, апатия, ломкость ногтей и волос. У больного, по словам врача, наблюдается бледность кожных покровов, ладоней и языка.

Повысить уровень железа в организме помогут продукты, богатые кровью, отметила диетолог:

— Нам нужны продукты, которые наиболее богаты именно гемовым железом. Это печень, рыба, куриный желток, красное мясо.

Среди продуктов неживотного происхождения врач выделяет груши, яблоки, халву, гречку, урюк, какао-порошок, сухофрукты и гранатовый сок:

— Стоит отметить, что в растительных продуктах содержится железо иной валентности, и оно достаточно сложно усваивается организмом. Поэтому для быстрого пополнения запаса лучше потреблять именно мясные продукты.

Соломатина добавила, что норма железа будет получена, если в течение суток человек употребит 50 граммов печени, либо 150 граммов говядины или 200 граммов овсянки.