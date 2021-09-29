Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Маршруты автобусов №150 и 784 на Кантемировской улице временно изменятся

Полина Долганова

Город
Маршруты автобусов №150 и 784 на Кантемировской улице временно изменятся
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
улице КантемировскаяКарта всех событий

Маршруты автобусов №150 и 784 на улице Кантемировская в Москве временно изменятся из-за строительных работ на Юго-Восточной хорде со 2 октября. Об этом в среду, 29 сентября, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Теперь автобус №150 будет курсировать через Пролетарский проспект и улицу Москворечье туда и обратно, а транспорт №784 будет ходить по улицам Котляковская, Москворечье и по Пролетарскому проспекту, передает агентство городских новостей «Москва».

С 25 сентября в центре Москвы также изменился маршрут автобуса № 869. Теперь автобусы сразу поворачивают на Красногвардейский бульвар, а не разворачиваются под Звенигородским шоссе в сторону остановочного пункта «Фили».

Кроме того, названия нескольких остановок общественного транспорта поменяли в Москве с субботы, 25 сентября. Так, например, остановки «ТЦ Рио» для автобусов № 315 и 317 на Большой Черемушкинской улице при движении к Загородному шоссе переименовали в «Торговый центр».

Читайте также:
новые маршруты автобусовновая схема движенияТранспорт
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ирина Апексимова
Ирина Апексимова

Мэтры вернутся на сцену театра

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Немцы выбрали стабильность

Вера Москвина
Вера Москвина

Как обуздать ретивого дворника

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Странная история в русском хоккее

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Главный немецкий вопрос: третьим будешь?

Георгий Бовт
Георгий Бовт

«Северный поток»: и снова санкции

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осень — время ответственности человека перед творением

Все мнения
О проекте