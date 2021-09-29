Маршруты автобусов №150 и 784 на Кантемировской улице временно изменятся

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

улице Кантемировская Карта всех событий

Маршруты автобусов №150 и 784 на улице Кантемировская в Москве временно изменятся из-за строительных работ на Юго-Восточной хорде со 2 октября. Об этом в среду, 29 сентября, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Теперь автобус №150 будет курсировать через Пролетарский проспект и улицу Москворечье туда и обратно, а транспорт №784 будет ходить по улицам Котляковская, Москворечье и по Пролетарскому проспекту, передает агентство городских новостей «Москва».

С 25 сентября в центре Москвы также изменился маршрут автобуса № 869. Теперь автобусы сразу поворачивают на Красногвардейский бульвар, а не разворачиваются под Звенигородским шоссе в сторону остановочного пункта «Фили».

Кроме того, названия нескольких остановок общественного транспорта поменяли в Москве с субботы, 25 сентября. Так, например, остановки «ТЦ Рио» для автобусов № 315 и 317 на Большой Черемушкинской улице при движении к Загородному шоссе переименовали в «Торговый центр».