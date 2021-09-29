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Мама Наташи Королевой в коротком платье «отрывалась» на юбилее подруги

Дарья Чентаева

Общество
Мама Наташи Королевой в коротком платье «отрывалась» на юбилее подруги
Фото: Youtube / Алла Крутая PRO

Мама известной певицы Натальи Королевой Людмила Порывай в очередной раз завоевала звание яркой и не имеющей комплексов дамы у своих поклонников.

Несмотря на то что Людмиле Ивановне в феврале 2021 года исполнилось 75 лет, на самочувствии и поведении женщины это никак не отражается.

Поклонники отмечают, что Людмила Порывай яркая и энергичная женщина. Для многих людей ее жизнь выглядит как беззаботный праздник.

Последние месяцы Людмила Ивановна находится на Украине, в Киеве, где она родилась. В настоящее время женщина посвящает себя родственникам, близким друзьям и своим ученикам.

Видео: instagram.com/mama_luda_star

Буквально на днях мама певицы посетила юбилей своей подруги Тамары, ей исполнилось 75 лет. На дне рождения Людмила Порывай ни в чем себе не отказывала. На своей странице в Instagram она выложила забавное видео с праздничной вечеринки, где танцевала под песню Меладзе «Девушки из высшего общества» в коротком платье.

В конце видео женщина отправила своим подписчикам воздушные поцелуи.

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