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Александр Васильев дал советы по стилю полным девушкам

Лала Манушакян

Общество
Александр Васильев дал советы по стилю полным девушкам
Фото: Youtube / Надежда Стрелец

Гостем одного из выпусков программы «Модный приговор» стала 35-летняя девушка, имеющая пышные формы. Эксперты подобрали образ в черных тонах, который сразу же полюбился участнице.

Девушке предложили примерить платье в черном цвете, имеющее свободный крой и «пуфчатые», пышные рукава с рядом пуговиц, как у халата.

По мнению ведущего программы Александра Васильева, такой силуэт платья стройнит фигуру, делая участницу более утонченной, а такой цвет платья визуально уменьшает большие объемы. Завершает образ объемный рукав, который отвлекает внимание от излишней полноты.

Александр Васильев дал советы по стилю полным девушкамКадр из шоу «Модный приговор» / 2021 год

— Шикарный образ! — добавил Александр Васильев и посоветовал присмотреться участнице к черному цвету, который она считала неинтересным.

Модный эксперт шоу Эвелина Хромченко советует обратить внимание на черный цвет, так как благодаря многообразию фактур и форм тканей темных оттенков можно добиться эффектного и стильного образа.

Ранее Эвелина Хромченко дала советы девушкам, имеющим фигуру в форме груши, о правильном выборе образов и нарядов.

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