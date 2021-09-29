Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Движение транспорта ограничат около железнодорожной станции «Коломенское» с 1 октября

Виктория Сикерина

Город
Движение транспорта ограничат около железнодорожной станции «Коломенское» с 1 октября
Фото: Анна Быкова
Россия, Москва, Варшавское шоссе, 87А Карта всех событий

Транспортное движение по местному проезду около железнодорожной станции «Коломенское» будет ограничено с 1 октября по 20 декабря 2021 года. Об этом в среду, 29 сентября, рассказали в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В ведомстве отметили, что ограничение будет связано со строительством Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро.

— С 1 октября по 20 декабря будет ограничено движение в местном проезде Варшавского шоссе в районе ж/д станции «Коломенское». Там пройдут работы по строительству БКЛ, — заявили в департаменте.

Также в ведомстве добавили, что из-за строительных работ будет перекрыта одна полоса движения от Варшавского шоссе около владения №87а до железнодорожной станции, передает агентство городских новостей «Москва».

Во вторник, 28 сентября, заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что рекордный участок БКЛ метро Москвы — длиной около 20 километров — откроют в ближайшие месяцы.

По его словам, открытие станций улучшит доступность транспорта почти для полутора миллиона человек, которые живут в 11 районах города.

Читайте также:
Ограничения движенияБольшая Кольцевая линия (БКЛ)Коломенское
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ирина Апексимова
Ирина Апексимова

Мэтры вернутся на сцену театра

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Немцы выбрали стабильность

Вера Москвина
Вера Москвина

Как обуздать ретивого дворника

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Странная история в русском хоккее

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Главный немецкий вопрос: третьим будешь?

Георгий Бовт
Георгий Бовт

«Северный поток»: и снова санкции

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осень — время ответственности человека перед творением

Все мнения
О проекте