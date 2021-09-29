Движение транспорта ограничат около железнодорожной станции «Коломенское» с 1 октября

Фото: Анна Быкова

Россия, Москва, Варшавское шоссе, 87А Карта всех событий

Транспортное движение по местному проезду около железнодорожной станции «Коломенское» будет ограничено с 1 октября по 20 декабря 2021 года. Об этом в среду, 29 сентября, рассказали в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В ведомстве отметили, что ограничение будет связано со строительством Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро.

— С 1 октября по 20 декабря будет ограничено движение в местном проезде Варшавского шоссе в районе ж/д станции «Коломенское». Там пройдут работы по строительству БКЛ, — заявили в департаменте.

Также в ведомстве добавили, что из-за строительных работ будет перекрыта одна полоса движения от Варшавского шоссе около владения №87а до железнодорожной станции, передает агентство городских новостей «Москва».

Во вторник, 28 сентября, заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что рекордный участок БКЛ метро Москвы — длиной около 20 километров — откроют в ближайшие месяцы.

По его словам, открытие станций улучшит доступность транспорта почти для полутора миллиона человек, которые живут в 11 районах города.