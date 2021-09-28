Открытие 10 станций БКЛ позволит пассажирам экономить в поездках до 40 минут ежедневно

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Россия, Москва, метро Кунцевская Карта всех событий

Рекордный участок Большой кольцевой линии (БКЛ) метро Москвы — длиной около 20 километров — откроют в ближайшие месяцы. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, сразу будут открыты десять станций. Так, специалисты достроят такие станции, как «Мневники», «Кунцевская», «Давыдково», «Аминьевская», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Новаторская», «Воронцовская», «Зюзино» и «Каховская».

— Станции БКЛ вблизи дома получат почти 420 тысяч человек. У москвичей появятся альтернативные варианты маршрутов, и они ежедневно будут экономить в поездках около 40 процентов времени, — отметил Максим Ликсутов.

По его словам, открытие станций улучшит доступность транспорта для 1,4 миллиона человек, которые живут в 11 районах столицы, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин открыл детский технопарк «Московский транспорт» на базе Российского университета транспорта (МИИТ).

Открытие МЦД-4 планируется в третьем квартале 2023 года. Для запуска идут масштабные работы по строительству соединительных участков между Киевским и Горьковским направлениями, передала ранее пресс-служба МЖД слова начальника МЖД Михаила Глазкова.