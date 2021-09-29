Свыше 90 тысяч указателей установят на новых станциях БКЛ в Москве

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Свыше 90 тысяч новых указателей установят к открытию 10 новых станций Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро. Об этом рассказали в среду, 29 сентября, в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В ведомстве отметили, что специалисты обновят схемы в вагонах поездов и на колоннах экстренного вызова.

— Обновим привычные вам элементы навигации: маршрутно-путевые полосы и другие элементы навигации в вестибюлях и на платформах станций метро и на Московском центральном кольце (МЦК), — заявили в департаменте.

Также в пресс-службе написали, что в обновленных маршрутных схемах появятся новые станции БКЛ. На указатели будут нанесены пересадочные пункты, чтобы пассажиры могли заранее планировать путь.

В Telegram-канале «Дептранс Москвы» заключили, что новая навигационная система сделает поездки в общественном транспорте более комфортными и быстрыми.

В понедельник, 27 сентября, заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что строительство восточного участка БКЛ метро Москвы между станциями «Текстильщики» и «Кленовый бульвар» завершили на 47 процентов.

На данный момент здесь ведутся архитектурно-отделочные работы.