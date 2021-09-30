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Ограничения по срокам использования маткапитала предложила снять Счетная палата РФ

Виктория Сикерина

Общество
Ограничения по срокам использования маткапитала предложила снять Счетная палата РФ
Фото: Вечерняя Москва

Счетная палата РФ предложила не ограничивать сроки использования материнского капитала. Об этом в ведомстве сообщили в четверг, 30 сентября, в результате проверки использования федерального бюджета на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей с детьми в виде материнского (семейного) капитана.

Аудитор Сергей Штогрин отметил, что сейчас полученные денежные средства можно использоваться на получение кредита, дошкольное образование, покупку товаров для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и ежемесячные выплаты.

— При этом их нельзя использовать на покупку жилья, иные виды образования и накопительную пенсию. Мы предлагаем это ограничение снять, — добавил он.

Специалисты Счетной палата РФ заявили, что такое решение затронуло бы около полутора миллиона человек, которые уже получили сертификаты с 2018 по 2020 годы, но при этом не обращались за использованием денежных средств на 1 январь 2021 года.

Сергей Штогрин подчеркнул, что более 47 миллионов рублей потребуется на реализацию такого предложения.

При этом в ведомстве затронули тему остатка средств на счетах граждан после индексации размера материнского капитала.

— За 10 лет уже набралось свыше 700 тысяч таких граждан с остатками на счетах в пределах до 25 тысяч рублей. И эти остатки висят, о них даже иногда люди не знают... В связи с этим мы предлагаем выплатить остатки всем, у кого они числились на 1 января соответствующего года, — написали на официальном сайте Счетной палаты РФ со ссылкой на слова аудитора.

В пятницу, 24 сентября, вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что материнский капитал на первого ребенка в 2024 году может увеличиться более чем на 60 тысяч рублей и будет составлять 544 301 рубль.

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