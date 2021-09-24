Татьяна Голикова спрогнозировала размер маткапитала на 2024 год

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Материнский капитал на первого ребенка в 2024 году может увеличиться более чем на 60 тысяч рублей и будет составлять 544 301 рубль. После рождения второго ребенка прогнозируется, что родители смогут получить 719 274 рубля. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

— В рамках федерального бюджета будет проиндексирован размер материнского капитала: в 2022 году в случае рождения, усыновления первого ребенка он составит 503 237 рублей, в 2024 году (исходя из того прогноза, который мы сегодня будем обсуждать) — 544 301 рубль, — сказала Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии, передает РИА Новости.

На сегодняшний день при рождении первенца сумма материнского капитала составляет 483 882 рубля и 639 432 рубля на второго ребенка. В 2022 году маткапитал при рождении второго и последующих детей будет составлять 665 009 рублей.

Ранее стало известно, что отцам, дети которых были рождены суррогатными матерями, будут выдавать материнский капитал. Как сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты России, законопроект внесут в Государственную думу до конца 2021 года.