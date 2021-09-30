Счетная палата России предложила выплачивать к школе 20 тысяч рублей каждый год

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Счетная палата РФ предложила организовать ежегодные выплаты в размере 20 тысяч рублей для семей на подготовку школьников к новому учебному году. Об этом сообщили в ведомстве в четверг, 30 сентября, в ходе подведения итогов проверки использования федерального бюджета на реализацию поддержки семей с детьми с виде материнского (семейного) капитала.

В ведомстве подчеркнули, что поручение президента Владимира Путина единовременно выплатить денежные средства к школе действует только на 2021 год.

— Было бы целесообразно рассмотреть возможность предоставления семьям ежегодно такой выплаты в размере 20 тысяч рублей за счет средств материнского капитала, — заявили в Счетной палате России.

В ведомстве добавили, что около 60 миллиардов рублей в год потребуется для реализации такой меры.

При этом в Счетной палате отметили, что на апрель текущего года собрать мальчика в школу стоит 19,3 тысячи рублей, а девочку — 23,8 тысячи рублей. Издание РБК со ссылкой на отчет ведомства заключило, что такая сумма составляет 35 и 45 процентов от средней зарплаты в месяц.

Также в четверг, 30 сентября, Счетная палата РФ предложила не ограничивать сроки использования материнского капитала.