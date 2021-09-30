Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Счетная палата России предложила выплачивать к школе 20 тысяч рублей каждый год

Виктория Сикерина

Общество
Счетная палата России предложила выплачивать к школе 20 тысяч рублей каждый год
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Счетная палата РФ предложила организовать ежегодные выплаты в размере 20 тысяч рублей для семей на подготовку школьников к новому учебному году. Об этом сообщили в ведомстве в четверг, 30 сентября, в ходе подведения итогов проверки использования федерального бюджета на реализацию поддержки семей с детьми с виде материнского (семейного) капитала.

В ведомстве подчеркнули, что поручение президента Владимира Путина единовременно выплатить денежные средства к школе действует только на 2021 год.

— Было бы целесообразно рассмотреть возможность предоставления семьям ежегодно такой выплаты в размере 20 тысяч рублей за счет средств материнского капитала, — заявили в Счетной палате России.

В ведомстве добавили, что около 60 миллиардов рублей в год потребуется для реализации такой меры.

При этом в Счетной палате отметили, что на апрель текущего года собрать мальчика в школу стоит 19,3 тысячи рублей, а девочку — 23,8 тысячи рублей. Издание РБК со ссылкой на отчет ведомства заключило, что такая сумма составляет 35 и 45 процентов от средней зарплаты в месяц.

Также в четверг, 30 сентября, Счетная палата РФ предложила не ограничивать сроки использования материнского капитала.

Читайте также:
Материнский капиталСчетная палата РФроссийские школьники
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ирина Апексимова
Ирина Апексимова

Мэтры вернутся на сцену театра

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Немцы выбрали стабильность

Вера Москвина
Вера Москвина

Как обуздать ретивого дворника

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Странная история в русском хоккее

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Главный немецкий вопрос: третьим будешь?

Георгий Бовт
Георгий Бовт

«Северный поток»: и снова санкции

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осень — время ответственности человека перед творением

Все мнения
О проекте