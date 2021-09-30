Движение транспорта по Новодмитровской улице ограничат с 4 октября на полгода

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Россия, Москва, Новодмитровская улица Карта всех событий

Транспортное движение на участке Новодмитровской улицы в Северо-Восточном административном округе (СВАО) Москвы ограничат с 4 октября 2021 года по 25 апреля 2022 года. Об этом в четверг, 30 сентября, сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В ведомстве отметили, что ограничения будут связаны с проведением на участке инженерных работ.

— С 4 октября 2021 года по 25 апреля 2022 года ограничат движение на участке улице Новодмитровская. Там будут проходить инженерные работы с занятием одной полосы движения, — заявили в пресс-службе.

В департаменте добавили, что ограничение будет действовать на Новодмитровской улице около владения №63 по Большой Новодмитровской улице. Агентство городских новостей «Москва» заключило, что на участке обустроят временные уширения и сохранят полосы для движения автомобилей.

В среду, 29 сентября, в департаменте транспорта Москвы рассказали, что транспортное движение по местному проезду около железнодорожной станции «Коломенское» будет ограничено с 1 октября по 20 декабря 2021 года.

Причиной этому станет строительство Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро.