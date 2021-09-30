Обновленный состав Московской областной думы начнет работу 30 сентября

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Обновленный состав Московской областной думы начнет работу в четверг, 30 сентября. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

— Первое заседание седьмого созыва Московской областной Думы состоится 30 сентября. В региональном парламенте будут работать 25 депутатов, избранных по партийным спискам, и столько же одномандатников, — написали в сообщении.

На первом заседании депутаты зарегистрируют фракции политических партий, определят количество комитетов, их председателей и заместителей.

В Мособлдуме добавили, что председателя изберут с помощью тайного голосования. Однако кандидатов на такую позицию могут выдвигать фракции или сами депутаты.

— При этом, согласно региональному Закону «О Московской областной Думе», заседание «открывает старейший по возрасту депутат Думы и председательствует на нем до избрания председателя Думы», — подчеркнули в пресс-службе.

На официальном сайте ведомства заключили, что новому созыву только предстоит сформировать план мероприятий и законодательной работы. Однако приоритетом станет работа над областным бюджетом на ближайшие три года.

В среду, 29 сентября, депутаты Московской городской думы во время первого после летнего перерыва заседания приняли в первом чтении поправки к столичному законодательству об усилении ответственности за нарушение тишины и покоя в ночное время.