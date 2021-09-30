Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Обновленный состав Московской областной думы начнет работу 30 сентября

Виктория Сикерина

Город
Обновленный состав Московской областной думы начнет работу 30 сентября
Фото: er.ru

Обновленный состав Московской областной думы начнет работу в четверг, 30 сентября. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

— Первое заседание седьмого созыва Московской областной Думы состоится 30 сентября. В региональном парламенте будут работать 25 депутатов, избранных по партийным спискам, и столько же одномандатников, — написали в сообщении.

На первом заседании депутаты зарегистрируют фракции политических партий, определят количество комитетов, их председателей и заместителей.

В Мособлдуме добавили, что председателя изберут с помощью тайного голосования. Однако кандидатов на такую позицию могут выдвигать фракции или сами депутаты.

— При этом, согласно региональному Закону «О Московской областной Думе», заседание «открывает старейший по возрасту депутат Думы и председательствует на нем до избрания председателя Думы», — подчеркнули в пресс-службе.

На официальном сайте ведомства заключили, что новому созыву только предстоит сформировать план мероприятий и законодательной работы. Однако приоритетом станет работа над областным бюджетом на ближайшие три года.

В среду, 29 сентября, депутаты Московской городской думы во время первого после летнего перерыва заседания приняли в первом чтении поправки к столичному законодательству об усилении ответственности за нарушение тишины и покоя в ночное время.

Читайте также:
МособлдумадепутатыРабота
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ирина Апексимова
Ирина Апексимова

Мэтры вернутся на сцену театра

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Немцы выбрали стабильность

Вера Москвина
Вера Москвина

Как обуздать ретивого дворника

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Странная история в русском хоккее

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Главный немецкий вопрос: третьим будешь?

Георгий Бовт
Георгий Бовт

«Северный поток»: и снова санкции

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осень — время ответственности человека перед творением

Все мнения
О проекте