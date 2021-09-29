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Мосгордума приняла в первом чтении законопроект об ужесточении ответственности за шум в ночное время

Анастасия Колоскова

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Мосгордума приняла в первом чтении законопроект об ужесточении ответственности за шум в ночное время
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Депутаты Московской городской думы во время первого после летнего перерыва заседания 29 сентября приняли в первом чтении поправки в столичное законодательство об усилении ответственности за нарушение тишины и покоя в ночное время.

В парламенте Москвы отметили, что горожанам доставляют неудобства недобросовестные водители машин и мотоциклов с полностью или частично модифицированными глушителями, а также те, кто умышленно включает громкую музыку в транспортном средстве.

Пакет предлагаемых поправок призван защитить права граждан на тишину и покой.

Законопроект предусматривает возможность фиксации нарушения тишины в ночное время с помощью специальных шумомеров.

К слову, первую камеру, которая измеряет шум, установили в Москве в районе Чистых прудов, жители которых неоднократно обращались с жалобами на шум. Пока она работает в тестовом режиме и речь о штрафах не идет, отметили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

8 сентября Сергей Собянин внес в Мосгордуму пакет поправок в столичное и федеральное законодательство об усилении ответственности за нарушение тишины и покоя в ночное время. Так, в столице планируют запретить использовать машины и мотоциклы с полностью или частично модифицированными глушителями. Нынешних штрафов в этой сфере недостаточно, поэтому их будут увеличивать в десять раз — с 500 до 5000 рублей.

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