Масштабные учения для спасателей состоятся около ТЭЦ на юге столицы

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

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Крупные учения спасателей пройдут в четверг, 30 сентября, около Теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-26) в Южном административном округе (ЮАО) Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ).

В ведомстве отметили, что в рамках учений спасатели ликвидируют последствия столкновения речного судна с насосной станцией ТЭЦ.

— Место проведения учений — береговая линия вблизи насосной станции ТЭЦ-26 и акватория реки в районе парка «Берег реки Москвы в Капотне», — заявили в департаменте.

По программе учебного занятия, из-за аварии судно с топливом столкнулось со зданием насосной станции ТЭЦ. Из-за этого произошла разгерметизация одного из резервуаров с горючим веществом, которое вылилось в Москву-реку. Также на судне начался пожар, в результате чего спасатели оказались в воде.

— В масштабной тренировке задействуют силы и средства московской городской системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных происшествий, — передает РИА Новости сообщение департамента.

В среду, 29 сентября, в Комплексе городского хозяйства Москвы рассказали, что спасатели провели учения по тушению пожара на 54-м этаже строящегося высотного здания в составе комплекса «Москва-Сити». В них приняли участие 30 пожарных и семь машин специальной техники.