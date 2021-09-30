Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Обыски провели у окружения вице-президента Сбарбанка Марины Раковой

Виктория Сикерина

Происшествия
Обыски провели у окружения вице-президента Сбарбанка Марины Раковой
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Обыски прошли не только у экс-замминистра и вице-президента Сбербанка Марины Раковой, но и у ее окружения. Об этом в четверг, 30 сентября, сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, во время работы заместителем главы министерства просвещения России Марина Ракова выделяла Фонду новых форм развития образования (ФНФРО) крупные денежные суммы. Эти деньги были направлены на реализацию государственных контрактов в рамках проекта «Учитель будущего».

— В качестве подрядчика был привлечен российско-британский частный вуз «Шанинка», — пояснил источник.

В результате специалисты обнаружили фальсификацию данных в отчетах. Фонд, которому Марина Ракова выделяла средства, незаконно занимался работами по проекту.

Из-за этого сотрудники провели обыски в домах и офисах у сотрудников ФНФРО и бывшего руководителя одного из департаментов министерства просвещения РФ, передает РИА Новости.

В среду, 29 сентября, стало известно, что Марина Ракова стала подозреваемой в деле о хищении более 50 миллионов рублей.

Читайте также:
ОбыскиСбербанкхищения в особо крупных размерах
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ирина Апексимова
Ирина Апексимова

Мэтры вернутся на сцену театра

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Немцы выбрали стабильность

Вера Москвина
Вера Москвина

Как обуздать ретивого дворника

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Странная история в русском хоккее

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Главный немецкий вопрос: третьим будешь?

Георгий Бовт
Георгий Бовт

«Северный поток»: и снова санкции

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осень — время ответственности человека перед творением

Все мнения
О проекте