Обыски провели у окружения вице-президента Сбарбанка Марины Раковой

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Обыски прошли не только у экс-замминистра и вице-президента Сбербанка Марины Раковой, но и у ее окружения. Об этом в четверг, 30 сентября, сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, во время работы заместителем главы министерства просвещения России Марина Ракова выделяла Фонду новых форм развития образования (ФНФРО) крупные денежные суммы. Эти деньги были направлены на реализацию государственных контрактов в рамках проекта «Учитель будущего».

— В качестве подрядчика был привлечен российско-британский частный вуз «Шанинка», — пояснил источник.

В результате специалисты обнаружили фальсификацию данных в отчетах. Фонд, которому Марина Ракова выделяла средства, незаконно занимался работами по проекту.

Из-за этого сотрудники провели обыски в домах и офисах у сотрудников ФНФРО и бывшего руководителя одного из департаментов министерства просвещения РФ, передает РИА Новости.

В среду, 29 сентября, стало известно, что Марина Ракова стала подозреваемой в деле о хищении более 50 миллионов рублей.