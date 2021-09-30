Движение транспорта по двум улицам на юго-востоке столицы ограничат с 4 октября

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Россия, Москва, Подъёмная улица Карта всех событий

Транспортное движение ограничат на Подъемной улице и в Перовском проезде на юго-востоке Москвы с 4 октября 2021 года по 30 января 2022 года. Об этом в четверг, 30 сентября, рассказали в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В ведомстве отметили, что на участках специалисты будут проводить инженерные работы.

— На улице Подъемная и в Перовском проезде с 4 октября ограничат движение по одной полосе. Инженерные работы там продлятся до 30 января 2022 года, — написали в пресс-службе.

В департаменте добавили, что с 4 октября по 1 декабря от дома №29 строения 10 по улице Рогожский Поселок до дома №10 по Подъемной улице введут круглосуточное ограничение на проезд автомобилей. При этом здесь сохранят одну полосу для движения с помощью уширения и устранения парковок.

С 5 ноября по 30 декабря и с 11 января по 30 января следующего года круглосуточно ограничат транспортное движение от дома №1 по Подъемной улице до дома №35 строения 12 по Перовскому проезде и около дома №35 строения 12 по Перовскому проезде. Здесь также сохранят одну полосу для проезда машин, передает агенство городских новостей «Москва».

Ранее в департаменте транспорта столицы сообщили, что транспортное движение на участке Новодмитровской улицы в Северо-Восточном административном округе (СВАО) Москвы ограничат с 4 октября 2021 года по 25 апреля 2022 года.