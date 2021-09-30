«Глаза умные»: Федор Бондарчук впервые рассказал о младшем сыне

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Режиссер и продюсер Федор Бондарчук впервые рассказал о своем младшем сыне Иване, который родился в браке с актрисой Паулиной Андреевой в марте этого года.

— Мой сын Ванечка, которому шесть с половиной месяцев, уже видел дедушку. Я показывал ему фотографию отца. Он умненький, глаза очень умные. Мне кажется, он понял, о ком идет речь, — разоткровенничался актер в эфире телешоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Федор Бондарчук и Паулина Андреева поженились в 2019 году. 2 марта у них родился сын, которого назвали Иван. Звездная пара оберегает малыша от излишнего внимания и не публикует его снимки в соцсетях. Для Паулины Ваня стал первым ребенком. У Бондарчука уже есть 29-летний сын Сергей и 22-летняя дочь Варвара.

До брака с Андреевой режиссер 25 лет был женат на бывшем главном редакторе журнала «Hello!» Светлане Бондарчук.

До этого о маленьком Ване рассказал его дядя, брат Паулины Олег Андреев, назвав его «милым малым». Он также добавил, что мальчик растет очень веселым и жизнерадостным.