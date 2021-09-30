Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Москва поможет бизнесу компенсировать затраты на создание новых товаров

Полина Долганова

Город
Москва поможет бизнесу компенсировать затраты на создание новых товаров
Фото: pixabay.com

Прием заявок на компенсацию затрат на создание нового продукта стартует в Москве с 1 октября. Субсидию смогут получить юрлица и индивидуальные предприниматели, которые являются участниками Московского инновационного кластера. Они смогут получить до 50 миллионов рублей. Об этом в четверг, 30 сентября, рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

По его словам, подать заявку на соответствующую льготу смогут те компании и ИП, которые существуют уже не менее 12 месяцев.

— Размер субсидии не может превышать 50 процентов объема затрат и выручки от реализации нового или модернизированного продукта, — рассказал Фурсин.

Возместить можно будет те средства, которые были потрачены на разработку технологической и конструкторской документации, на создание 3-D моделей продукта, а также на планирование технического проекта. Москва также компенсирует предпринимателям часть денег, которые были потрачены на создание опытных образцов товара.

Компенсировать можно будет те расходы, которые компании и индивидуальные предприниматели понесли с 1 января 2019 года. Заявку можно подать до 1 ноября текущего года включительно, передали на официальном сайте мэра Москвы.

Новое межотраслевое объединение «Импакт-кластер» (кластер социального воздействия) ранее появилось на платформе Московского инновационного кластера (МИК). Его участники будут совместно создавать и продвигать бизнес-проекты, которые позитивно отразятся на качестве жизни людей.

К консорциуму в настоящий момент присоединились 37 компаний.

Читайте также:
предпринимательствоМоскваБизнес
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ирина Апексимова
Ирина Апексимова

Мэтры вернутся на сцену театра

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Немцы выбрали стабильность

Вера Москвина
Вера Москвина

Как обуздать ретивого дворника

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Странная история в русском хоккее

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Главный немецкий вопрос: третьим будешь?

Георгий Бовт
Георгий Бовт

«Северный поток»: и снова санкции

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осень — время ответственности человека перед творением

Все мнения
О проекте