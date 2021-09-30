Москва поможет бизнесу компенсировать затраты на создание новых товаров

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Прием заявок на компенсацию затрат на создание нового продукта стартует в Москве с 1 октября. Субсидию смогут получить юрлица и индивидуальные предприниматели, которые являются участниками Московского инновационного кластера. Они смогут получить до 50 миллионов рублей. Об этом в четверг, 30 сентября, рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

По его словам, подать заявку на соответствующую льготу смогут те компании и ИП, которые существуют уже не менее 12 месяцев.

— Размер субсидии не может превышать 50 процентов объема затрат и выручки от реализации нового или модернизированного продукта, — рассказал Фурсин.

Возместить можно будет те средства, которые были потрачены на разработку технологической и конструкторской документации, на создание 3-D моделей продукта, а также на планирование технического проекта. Москва также компенсирует предпринимателям часть денег, которые были потрачены на создание опытных образцов товара.

Компенсировать можно будет те расходы, которые компании и индивидуальные предприниматели понесли с 1 января 2019 года. Заявку можно подать до 1 ноября текущего года включительно, передали на официальном сайте мэра Москвы.

Новое межотраслевое объединение «Импакт-кластер» (кластер социального воздействия) ранее появилось на платформе Московского инновационного кластера (МИК). Его участники будут совместно создавать и продвигать бизнес-проекты, которые позитивно отразятся на качестве жизни людей.

К консорциуму в настоящий момент присоединились 37 компаний.