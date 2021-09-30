Около 30 миллионов кубометров воды выбросили главные фонтаны ВДНХ в этом сезоне

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Около 30 миллионов кубических метров воды выбросили в воздух три главных фонтана ВДНХ в текущем сезоне. Об этом в четверг, 30 сентября, сообщает пресс-служба парка.

Отмечается, что фонтаны на ВДНХ имеют более сложные каскады, нежели фонтаны Версаля и Барселоны.

Наибольший объем воды извергает конструкция «Каменный цветок». Ее насосные установки способны выпустить в воздух до двух тысяч литров воды в секунду.

— А все три главных фонтана ВДНХ за 144 дня работы, не считая технических дней, выбросили в воздух около 30 миллионов кубометров воды, — сказал руководитель пресс-службы Александр Жестков.

По его словам, такой показатель в 200 раз превышает объемы выпускаемой воды во Дворцовом пруду в Останкино, передает агентство городских новостей «Москва».

Сезон работы фонтанов в столице завершится 1 октября. Об этом заявил заместитель мэра столицы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

Всего в Москве насчитывается около 600 фонтанов, среди которых есть традиционные, «сухие», плавающие, музыкальные и светодинамические.