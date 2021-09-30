Автоэксперт перечислил признаки изношенности зимних шин

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Эксплуатация летней резины при низких температурах может стать причиной аварий на ровном месте. Об этом заявил в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» автоэксперт Алексей Аксенов.

По словам специалиста, в списке задач замена автомобильных шин с летних на зимние должна стоять на первом месте:

— Делать это лучше заблаговременно, чтобы случайно «не остаться без машины» с наступлением заморозков. По стандартным правилам «переобувка» должна производиться при среднесуточной температуре, которая не превышает плюс пять градусов. Если днем поездка на летней резине может обойтись без аварий, то ночные заморозки способны покрыть осенний асфальт тонким слоем льда. И поездка на «лете» может превратиться в настоящий экстрим с большой вероятностью попасть в аварию буквально на ровном месте.

Эксперт отметил, что летняя резина начинает дубеть при температурных показателях плюс 5–7 градусов. Она начинает терять сцепные свойства, а зимние шины изнашиваются быстрее при температурах выше:

— При переобувке или покупке новых зимних шин нужно быть очень бдительными, обратите внимание на дату производства. Покрышки не должны быть старыми, даже при отсутствии износа шины уже через 3–4 года начинают терять свои свойства из-за разрушительного влияния влаги или света — их самого главного врага.

Эксперт отметил, что зимняя резина бывает только с маркировкой в виде снежинки. Всесезонные покрышки, о которых много говорят, в столичном регионе «не работают ни летом, ни зимой». Также нужно запомнить, что зимняя резина бывает только шиповатой, чтобы спокойно двигаться и по снегу, и по льду. Специалист рекомендует менять шины исключительно в шиномонтажной мастерской:

— Не нужно играть со своей жизнью и с помощью домкратов в гараже пытаться заменить шины. Другое дело, если у вас имеется современный балансировочный станок. Шины, которые не были отбалансированы, меньше прослужат, а также уничтожат ходовую часть машины, руль и сильно повлияют на управляемость авто.

Эксперт напомнил, что балансировать колеса своего транспорта необходимо после сезонного хранения шин и после каждого монтажа. Аксенов напомнил, что при покупке и замене шин следует помнить главное правило — чем дороже, тем лучше. Эксперт отметил, что так называемые премиальные шины — это не бессмысленная переплата, а вложение в высокотехнологичное изделие и в собственную безопасность. Автоэксперт также уточнил, в каких случаях имеющиеся зимние шины больше не пригодны для использования:

— Прорезы, трещины, вылетевшие шипы — признаки изношенных шин, с которыми нужно прощаться. Такие покрышки использовать опасно как для жизни, так и для машины.

На современных покрышках, уточнил Аксенов, имеются индикаторы износа, по которым можно определить, что машине нужна «новая зимняя обувь».