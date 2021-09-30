Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Школу с IT-полигоном ввели в эксплуатацию в Савеловском районе

Полина Долганова

Город
Школу с IT-полигоном ввели в эксплуатацию в Савеловском районе
Фото: Владимир Новиков / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Северный административный округ, улица 8 Марта, 1с12 Карта всех событий

Здание школы на 550 мест ввели в эксплуатацию на улице 8-го Марта в Савеловском районе. Об этом в четверг, 30 сентября, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, в учебном заведении оборудованы специальные классы для изучения точных наук. Также в школе есть полигон информационных технологий, где ученики старших классов смогут изучать программирование.

В классах для изучения иностранных языков установили специальные перегородки. Во время проведения тестирования они позволят разделить аудиторию на несколько частей, после чего их можно убрать.

Библиотеку в здании школы соединили с медиатекой и центром для консультации будущих выпускников. В здании также есть актовый зал со сценой и комнатами для артистической деятельности.

Кроме того, в школе есть медкабинет и пищевой блок, в котором еда будет готовиться от начала и до конца.

Территория вокруг здания благоустроена. Школьники смогут заниматься спортом в специально оборудованном городке, а также гулять вдоль газонов и цветников.

На территории инновационного центра «Сколково» построят за счет инвестора школу на 825 мест. Об этом рассказал во вторник, 28 сентября, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, инновационная общеобразовательная школа создаст порядка 150 рабочих мест.

Читайте также:
IT-разработкистоличная школаСавеловское направление
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ирина Апексимова
Ирина Апексимова

Мэтры вернутся на сцену театра

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Немцы выбрали стабильность

Вера Москвина
Вера Москвина

Как обуздать ретивого дворника

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Странная история в русском хоккее

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Главный немецкий вопрос: третьим будешь?

Георгий Бовт
Георгий Бовт

«Северный поток»: и снова санкции

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осень — время ответственности человека перед творением

Все мнения
О проекте