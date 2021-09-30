Школу с IT-полигоном ввели в эксплуатацию в Савеловском районе

Фото: Владимир Новиков / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Северный административный округ, улица 8 Марта, 1с12 Карта всех событий

Здание школы на 550 мест ввели в эксплуатацию на улице 8-го Марта в Савеловском районе. Об этом в четверг, 30 сентября, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, в учебном заведении оборудованы специальные классы для изучения точных наук. Также в школе есть полигон информационных технологий, где ученики старших классов смогут изучать программирование.

В классах для изучения иностранных языков установили специальные перегородки. Во время проведения тестирования они позволят разделить аудиторию на несколько частей, после чего их можно убрать.

Библиотеку в здании школы соединили с медиатекой и центром для консультации будущих выпускников. В здании также есть актовый зал со сценой и комнатами для артистической деятельности.

Кроме того, в школе есть медкабинет и пищевой блок, в котором еда будет готовиться от начала и до конца.

Территория вокруг здания благоустроена. Школьники смогут заниматься спортом в специально оборудованном городке, а также гулять вдоль газонов и цветников.

На территории инновационного центра «Сколково» построят за счет инвестора школу на 825 мест. Об этом рассказал во вторник, 28 сентября, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, инновационная общеобразовательная школа создаст порядка 150 рабочих мест.