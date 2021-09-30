Андрей Бочкарев: Монтаж водозащитных зонтов начался в вестибюле станции «Рижская» БКЛ

Фото: Михаил Колобаев / Вечерняя Москва

Россия, Москва, метро Рижская Карта всех событий

Специалисты приступили к монтажу водозащитных зонтов в эскалаторном тоннеле вестибюля станции «Рижская» Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена. Об этом в четверг, 30 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— На строящейся станции «Рижская» БКЛ метро приступили к монтажу водозащитных зонтов — это элемент архитектурной отделки, который применяется при строительстве станций глубокого заложения. Его размещают в верхней части свода эскалаторных и станционных тоннелей. Строители осуществляют их монтаж вручную. Общая площадь установленных алюминиевых панелей составит одну тысячу квадратных метров, — рассказал заммэра.

По его словам, в подземном вестибюле под Рижской площадью продолжаются отделочные работы в технических помещениях и железобетонные работы в пешеходном выходе, который примыкает к действующему переходу к зданию Рижского вокзала и наземному павильону станции Калужско-Рижской линии.

Кроме того, Бочкарев добавил, что параллельно рабочие на поверхности ведут строительство вентиляционных киосков вдоль Новорижской эстакады ТТК.

Генеральный директор АО «Мосметрострой» Сергей Жуков в свою очередь добавил, что следующим важным этапом по ключевым работам в вестибюле будет монтаж четырех эскалаторов.

— В нижней части наклонного хода уже готовы фундаменты под них. После того как в середине осени смонтируем все панели водозащитного зонта, приступим к установке эскалаторного оборудования, — отметил он.

Строительство станции «Рижская» ведется на глубине более 60 метров в сложных горногеологических условиях. Станция станет пересадочной с одноименной, расположенной на Калужско-Рижской линии. Ее открытие состоится в 2022 году вместе со станциями «Сокольники» и «Марьина Роща» в составе северо-восточного участка БКЛ.

29 сентября в пресс-службе столичного департамента транспорта сообщили, что транспортно-пересадочный узел «Рижская» станет одним из самых крупных хабов Москвы и улучшит транспортную доступность сразу трех столичных районов.

В настоящее время в него входят станции Калужско-Рижской линии метро и D2, но в перспективе он объединит три диаметра (D2, D3, D4), две ветки метрополитена (добавится БКЛ), а также ВСМ Москва — Санкт-Петербург. Пассажиры смогут совершать пересадку по принципу «сухие ноги».