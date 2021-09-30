Трех студенток зарезали в городе Гае под Оренбургом

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После пожара в одном из домов под Оренбургом были обнаружены тела трех женщин с признаками насильственной смерти. Об этом в четверг, 30 сентября, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Сотрудники ведомства рассказали РИА Новости, что убитыми в городе Гае девушками оказались студентки медицинского колледжа в возрасте 17, 18 и 19 лет. Подруги втроем снимали квартиру.

Отмечается, что тела двух девушек были обнаружены в квартире, а тело еще одной жертвы лежало во дворе дома.

Изначально предполагалось, что девушек зарубили топором, однако позже следствие опровергло эту информацию. По данным СК, у всех троих жертв есть многочисленные колото-резаные ранения.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. На месте трагедии в настоящее время работают следователи.

Вечером 21 сентября в столичном районе Перово пожилой мужчина убил бывшую невестку. По данным следствия, мотивом преступления стали бракоразводный процесс с сыном пенсионера и раздел имущества. Тело женщины с несколькими огнестрельными ранениями в голову обнаружили в подъезде жилого дома на 2-й Владимирской улице.