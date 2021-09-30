Музей «Гараж» пригласил на цикл аудиовизуальных перформансов

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

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Музей «Гараж» 2 и 3 октября приглашает москвичей и гостей столицы увидеть совместную программу Garage Screen и фестиваля изобретательной музыки Fields «Экранизация-2021».

В летнем кинотеатре на площади Искусств зрителям представят цикл аудиовизуальных перформансов, где многообразные звуковые формы обретут визуальные воплощения.

Дзен-фанк пропустят через призму кинетического искусства и танцевального перформанса, графический глитч выступит иллюстрацией к орнитологическому саунд-дизайну, а танцевальная экспрессия техно преобразуется в мышечную массу. Визуальное воплощение стало кратчайшим путем к пониманию музыки.

В субботу, 2 октября, пионер немецкой электроники Феликс Кубин возьмется за живую озвучку экспериментальной ленты Вольфганга Леманна о стрекозах и змеях. А дуэт певицы Саши Виноградовой и виолончелистки Алины Ануфриенко, объединившись с видеохудожницей Ангелиной Торос, устроит терапевтическое путешествие в аудиовизуальном формате.

На следующий день Мирабелла Карьянова устроит сюрреалистичный AV-перформанс. Художник под псевдонимом ::vtol:: возьмется за переосмысление соловьиных трелей. А электронный музыкант Дима Аникин исполнит аудиовизуальный перформанс, вдохновленный Даниилом Хармсом.

Участие в мероприятиях по билетам, сообщается на сайте музея.