«Растренькаем по 20 тысяч»: экономист оценила предложение о ежегодных выплатах семьям к школе

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Средства материнского капитала не должны становиться источником ежегодных выплат в размере 20 тысяч рублей для семей на подготовку школьников к новому учебному году. Для этого должна быть отдельная выплата. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказала профессор кафедры трудового права НИУ ВШЭ, доктор юридических наук, адвокат Марина Буянова.

Предложение организовать выплаты принадлежит Счетной палате РФ. Оно было озвучено в ходе подведения итогов проверки использования федерального бюджета на реализацию поддержки семей с детьми в виде материнского (семейного) капитала. В ведомстве подчеркнули, что поручение президента Владимира Путина единовременно выплатить денежные средства к школе действует только на 2021 год. В Счетной палате также добавили, что около 60 миллиардов рублей в год потребуется для реализации такой меры.

По словам Буяновой, если выплату организуют за счет средств материнского капитала, то семья должна иметь право выбора — получать ее или нет.

— Если по выбору — это хорошо. Но на самом деле материнский капитал может расходоваться по тем основаниям, которые указаны в законе. А тут получается, что мы растренькаем по 20 тысяч. Лучше бы это была отдельная выплата, — добавила собеседница издания.

Буянова добавила, что сумма в 20 тысяч рублей — немаленькая, ее для подготовки к школе много. К тому же во многих семьях, где двое и больше детей, есть возможность передавать вещи от одного ребенка другому, что минимизирует траты по сборам к школе. По ее словам, на траты перед 1 сентября достаточно 10 тысяч рублей на ребенка. И в бюджете на такие выплаты можно найти средства, а вот с финансированием выплат в 20 тысяч рублей уже сложнее.