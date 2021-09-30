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Врач назвал три необходимых для сердца продукта

Анна Михалюк

Общество
Врач назвал три необходимых для сердца продукта
Фото: pixabay.com

Доктор и телеведущий Сергей Агапкин рассказал о трех продуктах, которые необходимы для правильной работы сердца.

На первом месте, несмотря на боязнь многих к сладкому, оказался шоколад.

— Тот случай, когда вкусно и полезно. Исследователи говорят, что шоколад даже в дозах 20–30 граммов оказывает благотворное действие, — говорит эксперт в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

Диетолог Михаил Гинзбург поддерживает мнение доктора Агапкина и уточняет, что в шоколаде содержатся полифенолы, катехины, которые обладают противовоспалительным действием и улучшают микроциркуляцию, то есть доставку крови даже до самых отдаленных участков ткани.

— Кардиологическим больным назначают препараты с содержанием ацетилсалициловой кислоты, которые уменьшают вязкость крови. Ученые установили, что две дольки шоколада имеют такой же эффект, как таблетка такого препарата, — говорит доктор Агапкин.

Второй полезный продукт — курага.

— Курага хороша для сердца по разным пунктам. Это и калий, который благотворно влияет на сердечную мышцу, чтобы оно могло сокращаться, и каротиноиды, и магний, который действует успокаивающе, снижает ритм и сердечный выброс. Если у вас повышенное давление, употребление магния может снизить его. Также в кураге высокое содержание пищевых волокон, что нормализует уровень холестерина в крови. К тому же это еще и мочегонное средство, — объясняет диетолог Гинзбург.

Третьим полезным для сердца продуктом эксперты назвали шпинат:

— Он по многим позициям не заменим. Витамин K интересен тем, что влияет на кальциевый обмен: он препятствует его отложению в сосудах. Сто граммов шпината — это четыре минимальные дозы суточного употребления витамина K.

Ранее доктор Ковальков рассказал о том, в каком виде можно употреблять картошку на диете и худеть.

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