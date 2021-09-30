Цена на газ в Европе вновь побила исторический максимум

Фото: gazprom.ru / ПАО «Газпром»

Стоимость газового топлива в Европе обновила исторический максимум и составила 1101,6 доллара за тысячу кубических метров в ходе торгов в четверг, 30 сентября. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

Иными словами, стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF достигла 91,845 евро за мегаватт в час. Общий рост цены на голубое топливо с начала четверга составил примерно пять процентов.

По состоянию на 11:00 30 сентября цена замедлила рост и составляет 1090 долларов за тысячу кубометров, передает ТАСС.

В настоящее время Россия обладает самыми большими запасами газа в мире. Об этом в пятницу, 17 сентября, заявил глава компании «Газпром» Алексей Миллер. По его словам, некоторые месторождения, которые разрабатываются Газпромом на Ямале, будут приносить топливо до 2132 года.

По его словам, подземные хранилища на континенте в настоящее время испытывают дефицит. Именно это влияет на цены за газ. Кроме того, Миллер предположил, что стоимость топлива будет повышаться и дальше.