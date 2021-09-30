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Почти 14 миллионов тюльпанов украсят Москву весной

Анастасия Колоскова

Город
Почти 14 миллионов тюльпанов украсят Москву весной
Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

На столичных улицах высадят почти 14 миллионов тюльпанов. Об этом в четверг, 30 сентября, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

В ведомстве уточнили, что специалисты посадят луковицы цветов до наступления первых заморозков.

— Запланирована высадка почти 14 миллионов тюльпанов, работы завершатся в октябре, чтобы луковицы успели укорениться до наступления устойчивых отрицательных температур. Традиционно тюльпаны распустятся к майским праздникам, общая площадь клумб составит более 220 тысяч квадратных метров, — приводятся слова заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова в сообщении Telegram-канала «Городское хозяйство Москвы».

Глава ведомства отметил, что распустившиеся цветы украсят набережные, улицы, площади, парки, скверы и городские общественные пространства.

После высадки тюльпанов клумбы будут декорированы разноцветной древесной щепой, которая не только украсит цветники, но и защитит луковицы растений от морозов.

Высаженные тюльпаны будут разных сортов, в том числе багряно-красный «Апельдорн», «Стронг Голд» с желтыми бутонами в форме вытянутого бокала, «Шуга Лав» нежно-розового цвета и белый «Роял Вирджин».

29 сентября Петр Бирюков рассказал, что на территории острова Балчуг в рамках его благоустройства высадят около 600 деревьев и свыше 21 тысячи кустарников.

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