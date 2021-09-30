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Игра «Если с ним подружился в Москве» пройдет на ВДНХ

Ольга Маркова

Развлечения
Игра «Если с ним подружился в Москве» пройдет на ВДНХ
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва
Россия, Москва, площадь Дружбы НародовКарта всех событий

Главная выставка страны 2 октября приглашает горожан и гостей столицы принять участие в новой квест-экскурсии от проекта «Бегущий город». Игру «Если с ним подружился в Москве» посвятили фильмам, которые снимались на территории ВДНХ и рядом с ней.

Участники квеста увидят знакомые кадры из фильмов и узнают интересные факты о выставке.

ВДНХ с момента открытия была одним из самых привлекательных мест в Москве для киносъемок. Ее достопримечательности и окрестности можно увидеть не только в советских картинах «Свинарка и пастух», «Подкидыш», «Светлый путь», но и во многих современных фильмах. А знаменитая скульптура Веры Мухиной «Рабочий и колхозница» много лет является официальным символом киностудии «Мосфильм».

Участие в мероприятии по билетам, сообщается на сайте выставки.

С 2 октября в центре «Космонавтика и авиация» ВДНХ запускает новый цикл бесплатных образовательных мероприятий «Искусство в космосе». В его программе: лекции по истории искусства, мастерские по творческому письму, театральные спектакли, кинопоказы и концерты.

Участникам мероприятий расскажут, что первобытные люди знали об устройстве космоса, почему на средневековых иконах Луна и Солнце вращаются вокруг Земли и зачем построили Стоунхендж, а также что мог знать Винсент Ван Гог о спиральных туманностях и какое влияние на искусство оказал полет человека в космос.

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