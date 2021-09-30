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«Исключите дневной сон»: доктор Комаровский объяснил, как научить ребенка легко вставать по утрам

Анна Михалюк

Общество
«Исключите дневной сон»: доктор Комаровский объяснил, как научить ребенка легко вставать по утрам
Фото: Pixabay

Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский дал советы родителям, которые по утрам не могут поднять своего ребенка из постели.

— Почему человек с трудом просыпается? Потому, что не выспался, мало времени для сна. Что нужно сделать? Надо изменить образ жизни ребенка таким образом, чтобы он больше времени спал. Если у вас не получается разбудить его к 7 утра, значит, нужно, чтобы он ложился спать в 9 вечера, — объясняет врач в новом видео на своем YouTube-канале.

При этом не всегда удается уложить ребенка спать в это время. В этих случая родители могут скорректировать день так, чтобы ребенок к нужному времени устал и естественно захотел спать.

— Для этого надо исключить дневной сон, увеличить физические нагрузки и уложить ребенка в такое время, какое вам удобно, — говорит доктор.

Также он отмечает, что некоторым людям для полного пробуждения нужно время: час и более.

— Им хорошо помогают физические нагрузки или прохладный душ, — объясняет эксперт.

Ранее доктор Комаровский объяснял, что нужно делать, если вы заметили, что ваш ребенок скрежещет зубами во сне.

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