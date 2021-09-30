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В России выявили 23 888 новых случаев коронавируса за сутки

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России выявили 23 888 новых случаев коронавируса за сутки
Фото: АГН Москва

За последние 24 часа в России выявили 23 888 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Об этом в четверг, 30 сентября, сообщили в Telegram-канале оперштаба Москвы.

Отмечается, что 8,5 процента заболевших не имели клинических проявлений вируса.

В России выявили 23 888 новых случаев коронавируса за суткиФото: Стопкоронавирус.рф

За последний день в стране зафиксировали 867 летальных исходов.

После прохождения лечения от COVID-19 в РФ за сутки полностью поправились 18 826 пациентов.

По количеству заболевших в России продолжает лидировать Москва. За последние 24 часа в столице выявили 3998 случаев заболевания.

В России выявили 23 888 новых случаев коронавируса за суткиФото: Стопкоронавирус.рф

В России наблюдается увеличение числа заболевших коронавирусной инфекцией. Такая ситуация требует внимания. Об этом в среду, 29 сентября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Власти наблюдают печальные показатели смертности, которые требуют внимания. В то же время ограничения на федеральном уровне пока вводить не планируют.

Песков назвал текущую ситуацию поводом для очередной «мобилизации».

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