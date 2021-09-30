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Эксперт оценил очередное повышение цен на газ в Европе

Ирина Игнатенко

Экономика
Эксперт оценил очередное повышение цен на газ в Европе
Фото: gazprom.ru

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович прокомментировал очередное повышение цен на газ.

По мнению эксперта, в ближайшее время цены могут продолжить рост, пока они не начнут сказываться на уровне потребления.

— Часть заводов, которые больше всего зависят от газа, должны остановить деятельность. Цены будут расти, пока не станет заметно снижение потребления, — пояснил он в комментарии Nation news.

Эксперт также отметил, что «Северный поток — 2» поможет решить часть проблем в Европе с поставками газа, но это небыстрый процесс. Газопровод не сможет сразу выйти на полную мощность, даже если снять все антимонопольные ограничения.

30 сентября цена газа в Европе вновь побила исторический рекорд и превысила 1100 долларов за тысячу кубометров.

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