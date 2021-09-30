Мужчину жестоко избили ковшом экскаватора на западе Москвы

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Водитель экскаватора использовал ковш своей спецтехники, чтобы доказать правоту в ссоре. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Об этом в четверг, 30 сентября, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова.

По словам представителя ведомства, инцидент произошел в понедельник вечером, 27 сентября, на стройке в столице. Два рабочих сильно повздорили на работе. Поругавшись, мужчины разошлись.

— Уже после ссоры водитель экскаватора нанес ранее знакомому мужчине несколько ударов крупногабаритным ковшом. В результате его действий у потерпевшего диагностирован оскольчатый перелом бедренной кости, а также другие телесные повреждения, — рассказала Иванова.

Злоумышленника вскоре задержали, а пострадавшего госпитализировали в одну из столичных клиник.

— В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу, — заключила Иванова.

Весной текущего года на западе столицы двое других мужчин подрались на стройке. Один из них серьезно пострадал и оказался в реанимации. Инцидент произошел на Кастанаевской улице, дом 44а, корпус 3. Двое мужчин выпивали на стройке по указанному адресу. В какой-то момент между ними произошла ссора, которая переросла в драку. Один из мужчин потерял над собой контроль и избил своего оппонента до потери сознания.