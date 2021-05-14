Мужчина попал в реанимацию после пьяной драки на стройке

Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Россия, Москва, Кастанаевская улица, 44Ак3 Карта всех событий

На западе столицы двое мужчин подрались на стройке. Один из них серьезно пострадал и оказался в реанимации. Об этом в пятницу, 14 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Инцидент произошел днем 12 мая на Кастанаевской улице, дом 44а, корпус 3. Двое мужчин выпивали на стройке по указанному адресу. В какой-то момент между ними произошла ссора, которая переросла в драку. Один из мужчин потерял над собой контроль и избил своего оппонента до потери сознания. Потерпевшего госпитализировали с множественными повреждениями, среди которых черепно-мозговая травма.

Позже злоумышленник был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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