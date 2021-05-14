Мужчина попал в реанимацию после пьяной драки на стройке
На западе столицы двое мужчин подрались на стройке. Один из них серьезно пострадал и оказался в реанимации. Об этом в пятницу, 14 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.
Инцидент произошел днем 12 мая на Кастанаевской улице, дом 44а, корпус 3. Двое мужчин выпивали на стройке по указанному адресу. В какой-то момент между ними произошла ссора, которая переросла в драку. Один из мужчин потерял над собой контроль и избил своего оппонента до потери сознания. Потерпевшего госпитализировали с множественными повреждениями, среди которых черепно-мозговая травма.
Позже злоумышленник был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
Читайте также: Подозреваемый в убийстве школьницы в Нижегородской области попал на видео