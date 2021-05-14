Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Мужчина попал в реанимацию после пьяной драки на стройке
Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Мужчина попал в реанимацию после пьяной драки на стройке

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Москва, Кастанаевская улица, 44Ак3 Карта всех событий

На западе столицы двое мужчин подрались на стройке. Один из них серьезно пострадал и оказался в реанимации. Об этом в пятницу, 14 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Инцидент произошел днем 12 мая на Кастанаевской улице, дом 44а, корпус 3. Двое мужчин выпивали на стройке по указанному адресу. В какой-то момент между ними произошла ссора, которая переросла в драку. Один из мужчин потерял над собой контроль и избил своего оппонента до потери сознания. Потерпевшего госпитализировали с множественными повреждениями, среди которых черепно-мозговая травма.

Позже злоумышленник был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Читайте также: Подозреваемый в убийстве школьницы в Нижегородской области попал на видео

пьяная ссорареанимациядрака
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Возьмите сканер, нажмите кнопку: как стереть воспоминания

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

От венка до вина: главные майские цветы

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Невозможно запретить метеориты

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Продолжаем диалог культур и религий

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Интерактивный аудиоспектакль: вы такого еще не слышали

Александр Хохлов
Александр Хохлов

А европейцев мы отправим осваивать Сибирь...

Ильдар Аляутдинов
Ильдар Аляутдинов

Ураза-байрам в режиме онлайн

Все мнения
О проекте