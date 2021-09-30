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Выставка «Практика, процесс, срез» откроется в Музее современного искусства

Ольга Маркова

Развлечения
Выставка «Практика, процесс, срез» откроется в Музее современного искусства
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва
ГОГОЛЕВСКОМ БУЛЬВАРЕ, 10Карта всех событий

Московский музей современного искусства представляет выставку Андрея Красулина «Практика, процесс, срез».

Посетители увидят живопись, скульптуру и графику — всего более 200 произведений, созданных в период с 1960-х по 2021 год. Экспозиция представляет собой срез отдельных перекликающихся нарративов. Устроенная как словарь, она выявляет тематические опоры, на которых строится художественный язык Красулина.

В рамках выставки пройдет ряд образовательных мероприятий.

Красулин принадлежит к узкому кругу авторов своего поколения, работы которых ускользают от прямой контекстуализации и локализации внутри российского сообщества. Во многом это произошло потому, что круг вопросов, волновавших его, в большей мере связан с темами, которые ассоциируются с западноевропейской художественной традицией, чем с отечественным современным искусством. Его практика посвящена одной широкой теме — монумента, памяти, припоминания.

Выставка открыта с 6 октября по 21 ноября, сообщается на сайте музея.

Центр современного искусства Винзавод с 7 до 28 октября приглашает посетителей на выставку «Открой Моспром. Механизмы большого города». Экспозиция, где будут представлены достижения более ста предприятий города, откроется в День московской промышленности.

В рамках выставки пройдет большая познавательная программа, которая включает мастер-классы, лекции и дискуссии с представителями заводов и известными людьми.

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